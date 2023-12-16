Невідома жінка звинуватила ексчоловіка Памели Андерсон у зґвалтуванні в приватному гелікоптері

Жінка, яка забажала залишити своє ім'я в таємниці, зізналася, що її зґвалтував колишній чоловік Памели Андерсон, барабанщик Томмі Лі.

Жертва подала позов до суду, у якому розповіла, що інцидент трапився у 2003 році. Тоді вона разом із зіркою полетіла на екскурсію околицями Сан-Дієго на приватному гелікоптері. На борту, окрім них, був лише її знайомий пілот. Також у позові до суду зазначається, що весь політ Томмі Лі разом з ним вживали алкоголь і наркотичні речовини. Про це пише TMZ.

Томмі Лі / Фото: instagram.com/tommylee

Жінка стверджує, що в такому моторошному стані Томмі почав на неї тиснути, щоб вона сіла до нього на коліна. Щойно вона підкорилася, він почав сексуально домагатися її. Музикант цілував та обмацував її інтимні частини тіла.

Вона почала вириватися з рук артиста, однак він ще сильніше схопив жінку. Жертва запевняє, що згодом співак зняв штани і намагався притиснути її голову до його геніталій.

Томмі Лі / Фото: instagram.com/tommylee

Після інциденту, коли вони дісталися Лос-Анджелеса, Томмі обійняв її й вона у повній тиші полетіла назад до Сан-Дієго.

Тепер жінка вимагає матеріальної компенсації від Томмі Лі. За її словами, вона тривалий час страждала від тривоги, депресії, ПТСР та інших фізичних і психологічних травм.

Сам артист наразі звинувачення не коментує.

Нагадаємо, нещодавно колишня дівчина відомого репера Diddy звинуватила його у насильстві. Протягом 10 років він знущався з неї і не давав піти.

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