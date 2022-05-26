Невиліковна хвороба сина та підозра на рак: які випробування довелося пережити Валерію Харчишину за 48 років

Невиліковна хвороба сина та підозра на рак: які випробування довелося пережити Валерію Харчишину за 48 років

Сьогодні, 26 травня, лідер гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин святкує день народження, артисту виповнюється 48 років.

Та не весь життєвий шлях співака був солодким. За 48 років Харчишину довелося пережити чимало випробувань.

Наприкінці березня внаслідок ворожого обстрілу окупантів його будинок вигорів вщент. На щастя, дружина з дітьми вже на той час була у Польщі. Та дім, в який співак вклав усі свої сили та гроші, повністю зруйнований.

"Цей будинок під Гостомелем - частина мого життя. В ньому виросли і жили троє моїх синів. Я будував його за всі гроші, що я заробляв. Я боровся за нього, коли у мене відбирали землю, коли намахували будівельники-шахраї - перебудовував майже усе. Нещодавно я побудував поруч будиночок для батьків, що виявили бажання переїхати. Під час затяжної ковід-кризи. На останні гроші. Батьки не переїхали. Не встигли", - розповів артист.

Те, що залишилося від будинку Валерія Харчишини під Гостомелем / Фото: instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

Влітку минулого року Валерію довелося пережити складну операцію. Лікарі запідозрили в нього онкозахворювання. Хірургічне втручання пішло не за планом і замість однієї години тривало п'ять. У результаті, артисту видалили внутрішній орган, який постраждав під час ДТП 2007 року.

Валерій Харчишин 2007 року попав в ДТП / Фото: скриншот з відео

Тоді Валерій розбився на автівці, коли поспішав до пологового будинку, аби побачити новонародженого сина Євгена та кохану Юлію. Як говорить Валерій, відтоді й почалася "чорна смуга" у його житті.

2016 року на родину Валерія звалилося ще одне страшне горе. Дружина Юлія на п'ятому місяці вагітності втратила дитину. А менш ніж за рік невиліковний діагноз поставили середньому сину – Євгену, це до нього Валерій так сильно поспішав до пологового.

"Ця хвороба не те, що відбирає життя. Але вона просто робить тебе іншою людиною", - поділився співак.

Ланцюг потрясінь лишив відбиток на стосунках з дружиною. Їхній шлюб практично припинив існувати після 13 років стосунків.. Не врятували його і двоє спільних дітей.

Колишня дружина Валерія Харчишина з синами / Фото: instagram.com/kuzya78

"Маю бути чесним, насамперед, перед самим собою. Там жили мої діти, там жила їхня мама і моя офіційна дружина Юля. На жаль, життя не завжди є таким, яким ми його уявляємо, попри соціальні стандарти і зобов'язання. Іноді воно змінюється незалежно від нас. Ще до війни ми перестали бути фізично подружжям", - поділився Харчишин.

Валерій Харчишин з колишньою дружиною / Фото: instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

Віддушину Валерій завжди знаходив у роботі. Коли син захворів, він з головою поринув в улюблену справу. А ще захопився різьбою по дереву та зробив вдома майстерню. Мріяв з дітьми навіть сімейну справу зробити, та Росія ці плани зруйнувала. Нині старший син у війську, молодший – в евакуації.

Валерій Харчишин

Утім, після стількох випробувань Валерій Харчишин не опускає рук. Продовжує допомагати армії та мріє після перемоги відбудувати дім своїх дітей.

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