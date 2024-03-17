Невиліковно хвора Селін Діон показалася з підрослими синами та висловилась про повернення на сцену

Канадійська співачка Селін Діон показала рідкісне фото з трьома помітно підрослими синами та прокоментувала своє повернення на сцену.

Відповідний допис артистка зробила у Міжнародний день обізнаності про синдром скутості м'язів. Саме цю хворобу діагностували в співачки в кінці 2022 року. Цей тяжкий недуг впливає на м'язи і спричиняє в них мимовільні спазми, що супроводжуються болем та дискомфортом. Ця хвороба не лікується. Тим не менш, Селін Діон рішуче налаштована, попри свій діагноз, знову повернутися на сцену та жити повноцінним життям, настільки це буде можливо.

Селін Діон / Фото: Associated Press

"Як багато хто з вас знає, восени 2022 року мені поставили діагноз "синдром скутості м'язів". Спроба подолати це аутоімунне захворювання була однією із найважчих у моєму житті, але я як і раніше сповнена рішучості одного дня повернутися на сцену та жити настільки нормальним життям, наскільки це можливо. Я глибоко вдячна за любов і підтримку моїх дітей, родини, команди та всіх вас!" – висловилась виконавиця.

До свого допису Селін Діон додала знімок, на якому вона зображена одразу з трьома помітно підрослими синами – 22-річним Рене-Чарльзом та 13-річними близнюками Едді та Нельсоном.

Селін Діоз із трьома синами / Фото: instagram.com/celinedion

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