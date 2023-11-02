Невиліковно хвора Селін Діон вперше за три роки з'явилася на публіці і здивувала зовнішнім виглядом

Після трьох років відсутності на публіці зірка зˈявилася на хокейному матчі.

Канадська співачка, виконавиця саундтреку до фільму "Титанік" Селін Діон вперше після новини про невиліковну хворобу з'явилася на публіці та приголомшила своїм виглядом.

Папараці помітили 55-річну артистку у Лас-Вегасі на одному з хокейних матчів. Попри власну недугу, Селін не втрачала гарного настрою та підбадьорювала гравців хокейного клубу Montreal Canadiens після їхньої гри. Втім, одягнута в спортивний костюм Селін мала дещо виснажений вигляд.

Селін Діон на хокейному матчі / Фото: instagram.com/celinedion

Також зазначимо, що Діон відвідала спортивну подію разом зі своїми трьома синами: Рене-Чарльзом і близнюками Нельсоном й Едді. Враженнями від зустрічі з хокейними кумирами й спільними фото відома співачка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Селін Діон на хокейному матчі / Фото: instagram.com/celinedion

"Ми з синами чудово провели час, зустрілися з Montreal Canadiens після їхньої хокейної гри проти Vegas Golden Knights у Лас-Вегасі. Вони неймовірно грали, яка ж була гра!!! Дякую, що зустрілися з нами після гри, хлопці! Це запам'яталося всім нам. Всім гарного сезону!", — висловилася Селін Діон на своїй сторінці фотоблогу.

Селін Діон після новин про невиліковну хворобу вперше з'явилася на публіці

Менеджмент хокейного клубу теж не стримав емоцій від несподіваної появи легендарної виконавиці й у своєму Instagram оприлюднив відео з Селін, висловивши вдячність артистці.

Селін Діон на хокейному матчі / Фото: instagram.com/celinedion

Селін Діон на хокейному матчі / Фото: instagram.com/celinedion

"Чудовий візит у Вегасі вчора. Дякуємо, Селін Діон, за вашу щедрість. Вся команда була дуже рада побачити вас і вашу родину", — написала віцепрезидентка Montreal Canadiens з комунікацій Шанталь Мачабі.

Селін Діон та Шанталь Мачабі / Фото: Фото з соціальних мереж

Як відомо, у грудні 2022 року канадській співачці Селін Діон поставили рідкісний діагноз — синдром м'язової скутості. Це тяжке невиліковне захворювання спричиняє постійні спазми у м'язах людини й трапляється раз на мільйон випадків. Знаменитість продовжує свою боротьбу.

Нагадаємо, українська артистка Оля Полякова також повідомила про погіршення стану здоров’я. Співачка зізналася, що останні три тижні лікувала серйозну хворобу. Хоч вона й активно продовжує давати концерти, проте сили до співачки остаточно не повернулися.

Читайте також: