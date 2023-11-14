Невиліковно хворий MELOVIN назвав свій діагноз: "Тебе з'їдає зсередини"

Український співак MELOVIN відверто зізнався, від якої невиліковної хвороби страждає.

У своєму Instagram виконавець назвав діагноз, який йому поставили лікарі. MELOVIN зізнався, що страждає від цукрового діабету. Ця хвороба спадкова, тож вона передалася виконавцеві генетично.

"У мене цукровий діабет. Найголовніше, щоб ви зрозуміли, що за собою потрібно слідкувати, себе треба любити і себе треба перевіряти завжди. Будь-який вид діабету, він тебе з'їдає зсередини, якщо ти не почнеш вчасно діяти і за ним слідкувати", - поділився співак.

MELOVIN / Фото: instagram.com/melovin_official

Також MELOVIN розповів, як дізнався про свою хворобу. Це сталося випадково. Артист наважився на хірургічне втручання. Співак хотів видалити грудки Біша. Однак для операції необхідно було здати кров на аналізи. Так лікарі й виявили хворобу.

"Як я дізнався про свою хворобу? Сюрреалістично! У мене завжди були проблеми з зайвою вагою: то я важу 85 кіло, то я важу 70, то я знову важу 85. Що я хотів зробити? Я хотів видалити грудки Біша. Я думав, що цим я проблему точно вирішу. Без аналізів це все не можна робити. Я здав кров і був шокований", - зізнався співак.

Шокуюче зізнання: MÉLOVIN про свою невиліковну хворобу

Нагадаємо, нещодавно MELOVIN зізнався, що в нього діагностували невиліковну хворобу. Співак тривалий час проходив медичні обстеження, і зрештою лікарі поставили діагноз.

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