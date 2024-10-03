Невиліковно хворий Олексій Залевський переніс операцію і розповів про свій стан

На дизайнера попереду чекає ще два хірургічних втручання.
Відомий український режисер та дизайнер Олексій Залевський, у якого діагностували некроз кісток, переніс операцію.
Шоумену пересадили кістковий мозок. Залевському зробили операцію, а потім на нього чекає ще дві. Зокрема, дизайнеру мають замінити один суглоб, а згодом – інший. Щоправда, після цього лягати під ніж хірурга теж доведеться. Як говорить Залевський, замінений суглоб працює в середньому від 5 до 10 років, а потім знову потрібно його змінювати.
"Я зробив першу операцію. Мені пересадили мій же кістковий мозок. Зробили першу операцію, повинні зробити ще дві операції. Тому що спочатку міняють один суглоб, потім ти стабілізуєшся, і міняють інший суглоб. Ця хвороба зі мною до кінця життя. Цей суглоб працює в середньому 5-8-10 років. Через 5-8-10 років мені ці два суглоби знову потрібно міняти. Знову наркоз, знову операція, знову відновлення, знову це все потрібно знімати і міняти. А якщо я проживу ще 10 років, то знову оперувати та міняти", - розповів дизайнер в інтерв'ю Славі Дьоміну.
Нагадаємо, вперше про свою хворобу Олексій Залевський розповів в інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" наприкінці лютого. Після того, як вимкнулися камери, дизайнер поділився, що 2023 року в нього діагностували некроз кісток. Ця хвороба є невиліковною та руйнує кісткову тканину з порушенням функції ураженого суглоба. Дизайнер міг залишитися прикутим до ліжка і йому була необхідна термінова операція.
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