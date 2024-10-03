Невиліковно хворий Олексій Залевський переніс операцію і розповів про свій стан

Відомий український режисер та дизайнер Олексій Залевський, у якого діагностували некроз кісток, переніс операцію.

Шоумену пересадили кістковий мозок. Залевському зробили операцію, а потім на нього чекає ще дві. Зокрема, дизайнеру мають замінити один суглоб, а згодом – інший. Щоправда, після цього лягати під ніж хірурга теж доведеться. Як говорить Залевський, замінений суглоб працює в середньому від 5 до 10 років, а потім знову потрібно його змінювати.

Олексій Залевський / Фото: instagram.com/zalevskiy_aleksey

"Я зробив першу операцію. Мені пересадили мій же кістковий мозок. Зробили першу операцію, повинні зробити ще дві операції. Тому що спочатку міняють один суглоб, потім ти стабілізуєшся, і міняють інший суглоб. Ця хвороба зі мною до кінця життя. Цей суглоб працює в середньому 5-8-10 років. Через 5-8-10 років мені ці два суглоби знову потрібно міняти. Знову наркоз, знову операція, знову відновлення, знову це все потрібно знімати і міняти. А якщо я проживу ще 10 років, то знову оперувати та міняти", - розповів дизайнер в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Нагадаємо, вперше про свою хворобу Олексій Залевський розповів в інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" наприкінці лютого. Після того, як вимкнулися камери, дизайнер поділився, що 2023 року в нього діагностували некроз кісток. Ця хвороба є невиліковною та руйнує кісткову тканину з порушенням функції ураженого суглоба. Дизайнер міг залишитися прикутим до ліжка і йому була необхідна термінова операція.

Чому Олексій Залевський мовчав про свою хворобу близько року?

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