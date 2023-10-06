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Невістка Девіда Бекхема привітала його непристойними фото і нарвалася на критику: "Як це зневажливо"

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
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Невістка Девіда Бекхема привітала його непристойними фото і нарвалася на критику: "Як це зневажливо"

Нікола Пельтц / Фото: instagram.com/nicolaannepeltz

Днями про футболіста вийшов документальний фільм.

У Мережі жорстко розкритикували невістку футболіста Девіда Бекхема та його дружини Вікторії, модель Ніколу Пельтц

Дружина старшого сина подружжя Брукліна на своїй сторінці в Instagram привітала тестя з виходом документального фільму про нього. Щоправда, зробила це Нікола у досить дивний спосіб, а точніше обрала дуже дивні фото для привітання.

Так, модель поділилася кадрами, на яких показала пристрасні обійми зі своїм чоловіком у номері готелю перед виходом на червоних хідник з нагоди прем'єри фільму.

У кадрі Нікола позувала у червоній шкіряній сукні та капронових панчохах, в той час як Бруклін тримав її за сідниці і палко цілував.

Нікола Пельтц та Бруклін Бекхем / © instagram.com/nicolaannepeltz
Нікола Пельтц та Бруклін Бекхем / Фото: instagram.com/nicolaannepeltz
Нікола Пельтц та Бруклін Бекхем / © instagram.com/nicolaannepeltz
Нікола Пельтц та Бруклін Бекхем / Фото: instagram.com/nicolaannepeltz

На одному з фото модель повернулася до камери спиною та рукою також взяла себе за стегна.

Нікола Пельтц та Бруклін Бекхем / © instagram.com/nicolaannepeltz
Нікола Пельтц та Бруклін Бекхем / Фото: instagram.com/nicolaannepeltz

"Минула ніч була неймовірною, вітаємо Девіда Бекхема", - підписала дивну добірку Нікола.

Лише на останньому фото в каруселі Пельтц додала світлину разом з усією родиною Бекхемів, яка була зроблена під час допрем'єрного показу. У публікації дружина Брукліна також позначила усіх членів родини чоловіка. 

Нікола Пельтц та Бруклін Бекхем з родиною / © instagram.com/nicolaannepeltz
Нікола Пельтц та Бруклін Бекхем з родиною / Фото: instagram.com/nicolaannepeltz

Користувачам Мережі таке публічне привітання до тестя здалося дуже зухвалим та непристойним. У коментарях невістку Бекхемів жорстко розкритикували за її публікацію.

  • Дивні фото для привітання тестя...
  • Це найгірший вибір кадрів для цієї публікації...
  • Про що ти думала, коли позначала тестя під цими фото?
  • Як зневажливо по відношенню до всієї родини Бекхемів!

Нагадаємо, у документальному фільмі Вікторія Бекхем приголомшила подробицями особистого життя з футболістом та вперше прокоментувала зраду Девіда з помічницею.

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Дата публікації
Перегляди
1163
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