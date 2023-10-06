Невістка Девіда Бекхема привітала його непристойними фото і нарвалася на критику: "Як це зневажливо"

У Мережі жорстко розкритикували невістку футболіста Девіда Бекхема та його дружини Вікторії, модель Ніколу Пельтц.

Дружина старшого сина подружжя Брукліна на своїй сторінці в Instagram привітала тестя з виходом документального фільму про нього. Щоправда, зробила це Нікола у досить дивний спосіб, а точніше обрала дуже дивні фото для привітання.

Так, модель поділилася кадрами, на яких показала пристрасні обійми зі своїм чоловіком у номері готелю перед виходом на червоних хідник з нагоди прем'єри фільму.

У кадрі Нікола позувала у червоній шкіряній сукні та капронових панчохах, в той час як Бруклін тримав її за сідниці і палко цілував.

Нікола Пельтц та Бруклін Бекхем / Фото: instagram.com/nicolaannepeltz

Нікола Пельтц та Бруклін Бекхем / Фото: instagram.com/nicolaannepeltz

На одному з фото модель повернулася до камери спиною та рукою також взяла себе за стегна.

Нікола Пельтц та Бруклін Бекхем / Фото: instagram.com/nicolaannepeltz

"Минула ніч була неймовірною, вітаємо Девіда Бекхема", - підписала дивну добірку Нікола.

Лише на останньому фото в каруселі Пельтц додала світлину разом з усією родиною Бекхемів, яка була зроблена під час допрем'єрного показу. У публікації дружина Брукліна також позначила усіх членів родини чоловіка.

Нікола Пельтц та Бруклін Бекхем з родиною / Фото: instagram.com/nicolaannepeltz

Користувачам Мережі таке публічне привітання до тестя здалося дуже зухвалим та непристойним. У коментарях невістку Бекхемів жорстко розкритикували за її публікацію.

Дивні фото для привітання тестя...

Це найгірший вибір кадрів для цієї публікації...

Про що ти думала, коли позначала тестя під цими фото?

Як зневажливо по відношенню до всієї родини Бекхемів!

Нагадаємо, у документальному фільмі Вікторія Бекхем приголомшила подробицями особистого життя з футболістом та вперше прокоментувала зраду Девіда з помічницею.

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