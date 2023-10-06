Невістка Девіда Бекхема привітала його непристойними фото і нарвалася на критику: "Як це зневажливо"

Днями про футболіста вийшов документальний фільм.
У Мережі жорстко розкритикували невістку футболіста Девіда Бекхема та його дружини Вікторії, модель Ніколу Пельтц.
Дружина старшого сина подружжя Брукліна на своїй сторінці в Instagram привітала тестя з виходом документального фільму про нього. Щоправда, зробила це Нікола у досить дивний спосіб, а точніше обрала дуже дивні фото для привітання.
Так, модель поділилася кадрами, на яких показала пристрасні обійми зі своїм чоловіком у номері готелю перед виходом на червоних хідник з нагоди прем'єри фільму.
У кадрі Нікола позувала у червоній шкіряній сукні та капронових панчохах, в той час як Бруклін тримав її за сідниці і палко цілував.
На одному з фото модель повернулася до камери спиною та рукою також взяла себе за стегна.
"Минула ніч була неймовірною, вітаємо Девіда Бекхема", - підписала дивну добірку Нікола.
Лише на останньому фото в каруселі Пельтц додала світлину разом з усією родиною Бекхемів, яка була зроблена під час допрем'єрного показу. У публікації дружина Брукліна також позначила усіх членів родини чоловіка.
Користувачам Мережі таке публічне привітання до тестя здалося дуже зухвалим та непристойним. У коментарях невістку Бекхемів жорстко розкритикували за її публікацію.
- Дивні фото для привітання тестя...
- Це найгірший вибір кадрів для цієї публікації...
- Про що ти думала, коли позначала тестя під цими фото?
- Як зневажливо по відношенню до всієї родини Бекхемів!
Нагадаємо, у документальному фільмі Вікторія Бекхем приголомшила подробицями особистого життя з футболістом та вперше прокоментувала зраду Девіда з помічницею.
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