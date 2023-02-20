Невпізнанна Аліна Шаманська показала, який вигляд мала до пластичних операцій

Блогерка Аліна Шаманська розповіла прихильникам про свій кар'єрний шлях.

Зокрема, знаменитість поділилася з шанувальниками мотиваційною історією, як вона мріяла стати популярною та йшла до цього. Аліна зазначила, що їй вдалося досягти своєї мети.

Розповідаючи про це, Шаманська опублікувала різноманітні світлини. Зокрема, блогерка показала й ті, які були зроблені ще до того, як вона лягла під ніж пластичного хірурга. Так, Аліна порівняла, який вигляд мала тоді та який має зараз. На фото зірку просто не впізнати.

Аліна Шаманська до та після пластичних операцій / Фото: instagram.com/shamankaa

Зазначимо, Аліна Шаманська неодноразово лягала під ніж пластичного хірурга. Блогерка робила ринопластику (зміна пропорцій та форми носа), блефаропластику (видалення надлишку шкіри та жирової тканини на повіках), а також хейлопластику (зміна форми губ).

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни Аліна Шаманська разом із сином живе у США. Там з ними трапляються різні цікаві інциденти. Нещодавно вони на смітнику знайшли новий телевізор і забрали його додому.

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