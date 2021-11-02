Невпізнана Джессіка Сімпсон показала, який вигляд мала, коли вживала алкоголь

Артистка поділилась архівним знімком.

Популярна американська співачка Джессіка Сімпсон відверто поділилась з фанами своїми думками.

Так, знаменитості багато чого довелося пережити. Вона намагалась впоратися з тривогою та пережитим болем за допомогою алкоголю та таблеток. Втім, вона змогла побороти свої залежності.

Так, вона опублікувала фото, яке було зроблене чотири роки тому. Саме тоді зірка вирішила змінити своє життя на краще.

Джессіка Сімпсон чотири роки тому / instagram.com/jessicasimpson

"Ця людина – невпізнанна версія мене. Я мала здійснити так багато відкриттів у собі. Тоді я зрозуміла, що дозволю собі повернути моє світло, показати перемогу в моїй внутрішній битві самоповаги та з пронизливою ясністю кинути виклик цьому світові. Щоби зробити це, особисто мені потрібно було кинути пити алкоголь", - поділилась знаменитість.

Також виконавиця додала, що роки тверезості допомогли їй повернути контроль над своїм життям. Вона змогла навчитися поважати та любити себе.

Джессіка Сімпсон / instagram.com/jessicasimpson

"Справжня робота, яку потрібно було виконати в моєму житті, полягала в тому, щоб насправді прийняти невдачі, біль, зламаність та саботаж. Проблема була не в алкоголі. Проблема була в мені. Я не любила себе. Я не поважала своєї сили. Але сьогодні поважаю", - говорить зірка.

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