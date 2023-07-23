Невпізнаний Сергій Бабкін на архівному фото показав, який вигляд вони з дружиною мали 14 років тому

Український співак Сергій Бабкін приголомшив шанувальників архівним фото з дружиною Сніжаною.

Виконавець пригадав, якими вони з коханою були 14-років тому. Чорно-білим кадром зі Сніжаною музикант поділився на своїй сторінці в Instagram.

"Джон Леннон і Йоко Оно/Бонні та Клайд/Сальвадор Далі і Гала… Ваші варіанти? 2009", - підписав світлину Бабкін.

На фото шанувальники ледь впізнали зіркову пару, адже за цей час вони неабияк змінилися. Так, наприклад, Сергій тоді мав довге кучеряве волосся, а у Сніжани був прямий чубчик і дуже довгі локони, які прикрили оголений бюст акторки на фото.

Сергій Бабкін / Фото: instagram.com/babkin_official

Нагадаємо, що нещодавно Сніжана Бабкіна відсвяткувала свій 38-й день народження - дружина співака розповіла, де та як зустріла свято.

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