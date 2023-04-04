Невпізнаний Тарас Цимбалюк показав, який вигляд мав до популярності: "Працював стюардом на матчах"

Український актор Тарас Цимбалюк показав, який вигляд мав до того, як став популярним.

У своєму Instagram знаменитість поділився архівними кадрами. На першому фото Тарас зображений на футбольному стадіоні. Як розповів Цимбалюк, тоді він навчався на першому курсі, а паралельно підпрацьовував стюардом, тобто під час матчу слідкував за дотриманням порядку та безпеки.

"А це перший курс – 2007 рік. Підпрацьовував стюардом на футбольних матчах", - зазначив Тарас.

Тарас Цимбалюк, 2007 рік / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Наступне фото, яким поділився актор, було зроблене вже 2011 року. На знімку актора просто не впізнати. Тарас ще не був такої міцної статури, його волосся було довге та кучеряве.

Тарас Цимбалюк, 2011 рік / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Нагадаємо, раніше знаменитий актор обурив своїх підписників. Знаменитість висловився про відмову українців від російської мови та пояснив, чому не треба змушувати це робити. Однак, коли Тарас наводив приклади про російськомовне населення, то обурив деяких користувачів.

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