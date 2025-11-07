Невпізнанна Аліна Гросу стала рокеркою і здивувала кардинально новим стилем: "Це я справжня"

Аліна Гросу / © пресслужба Аліни Гросу

Українська співачка Аліна Гросу неочікувано стала рокеркою та здивувала кардинально новим стилем.

Виконавиця представила сингл "Впусти мене у своє серце" — трек, який відкриває абсолютно іншу грань її творчості. Одночасно з піснею вийшов кліп. "Впусти мене у своє серце" — це сміливий мікс жанрів та настроїв: трендова попмузика зустрічається з потужною енергетикою хардроку. Артистка відверто демонструє драйвовий, пристрасний бік свого характеру, який раніше не показувала публіці.

Разом із музичним напрямом змінився й образ співачки. У кліпі Аліна Гросу постає в класичному рокерському стилі: культові футболки Nirvana та Metallica, чорна шкіряна куртка, платинове блонд-волосся та яскраво-червона помада. Атмосферні кадри під дощем підкреслюють емоційну глибину та нестримну енергію композиції.

"Це я справжня. Я довго йшла до того, щоб показати цей бік себе. Рок-музика завжди надихала мене своєю свободою, мабуть, ще від дитинства, коли її мені вмикали брати. Цією піснею мені хотілося розказати історію про любов, яка вривається в життя та змінює все, перевертає догори дриґом", — розповідає співачка.

Нагадаємо, нещодавно співак MELOVIN презентував чуттєву новинку. Композиція отримала назву "я горю не згораю" і стала передвісником третьої платівки виконавця. Артист вже розсекретив суму, яку витратив на створення нового альбому.