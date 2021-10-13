Невпізнанна Алла Пугачова із короткою зачіскою та в міні посвітила стрункими ніжками

Співачка приголомшила виглядом.

Російська співачка Алла Пугачова здивувала невпізнанним образом.

72-річна зірка відвідала вечірку з нагоди дня народження доньки колеги за сценою Ігоря Ніколаєва. На свято виконавиця прийшла із чоловіком Максимом Галкіним та їхніми двійнятами. Примадонна приголомшила своїм виглядом. Так, Алла зробила коротку пишну зачіску та одягнулася в total black, зокрема, піджак, колготки та високі чоботи. Знаменитість посвітила стрункими ніжками. Вдало доповнило лук яскраве золоте кольє.

instagram.com/uliaveronika

Юзери зізналися, що не одразу впізнали співачку на фото. Також вони припустили, що Пугачова зробила фейковий чубчик, а не відчикрижила волосся.

Алло Борисівно, я вас не впізнала, як вам класно

Всі прекрасні. Але трохи відступлю від теми. Алла Борисівна супер, нехай вік буде 35!

Алла Борисівна – вогонь

Пугачову підстригли?

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