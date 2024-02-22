Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Невпізнанна Аніта Луценко показала, який вигляд мала до популярності

Невпізнанна Аніта Луценко показала, який вигляд мала до популярності

Аніта Луценко / Фото: instagram.com/anitasporty

Тренерка поділилася архівними фото.

Зіркова тренерка Аніта Луценко показала, який вигляд мала до популярності та як змінилася з роками.

У своєму Instagram знаменитість опублікувала архівні фото. На першому знімку Аніта показала себе у 16 років. Тренерка, яка тоді мала коротку стрижку, позувала в купальнику на тлі скелястих та морських пейзажів. За 23 роки Луценко неабияк змінилася, а на архівному фото її просто не впізнати.

Аніта Луценко / © instagram.com/anitasporty
Аніта Луценко / Фото: instagram.com/anitasporty

На другому знімку тренерка показала, який вигляд мала в дитинстві. Вже тоді Аніта полюбляла спорт. До слова, на архівному фото радісна Луценко показала, як виконувала вправи з тренажером. Знаменитість тоді була одягнена у білі штани та чорну футболку, а її волосся було зібране у хвостик.

Аніта Луценко / © instagram.com/anitasporty
Аніта Луценко / Фото: instagram.com/anitasporty

Нагадаємо, нещодавно продюсерка Олена Мозгова вдалася у спогади. Знаменитість теж опублікувала архівну світлину, на якій їй було 16 років. З роками продюсерка неабияк змінилася, а на фото 34-річної давнини її просто не впізнати.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація