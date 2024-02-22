Невпізнанна Аніта Луценко показала, який вигляд мала до популярності

Зіркова тренерка Аніта Луценко показала, який вигляд мала до популярності та як змінилася з роками.

У своєму Instagram знаменитість опублікувала архівні фото. На першому знімку Аніта показала себе у 16 років. Тренерка, яка тоді мала коротку стрижку, позувала в купальнику на тлі скелястих та морських пейзажів. За 23 роки Луценко неабияк змінилася, а на архівному фото її просто не впізнати.

Аніта Луценко / Фото: instagram.com/anitasporty

На другому знімку тренерка показала, який вигляд мала в дитинстві. Вже тоді Аніта полюбляла спорт. До слова, на архівному фото радісна Луценко показала, як виконувала вправи з тренажером. Знаменитість тоді була одягнена у білі штани та чорну футболку, а її волосся було зібране у хвостик.

Аніта Луценко / Фото: instagram.com/anitasporty

Нагадаємо, нещодавно продюсерка Олена Мозгова вдалася у спогади. Знаменитість теж опублікувала архівну світлину, на якій їй було 16 років. З роками продюсерка неабияк змінилася, а на фото 34-річної давнини її просто не впізнати.

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