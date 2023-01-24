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Невпізнанна Анна Кошмал показала, який вигляд мала 14 років тому

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
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4225
Час на прочитання
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Невпізнанна Анна Кошмал показала, який вигляд мала 14 років тому

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Знаменитість опублікувала архівний знімок.

Українська акторка Анна Кошмал вирішила поспілкуватися з прихильниками, і ті, вже як за традицією, попросили свою кумирку опублікувати архівні фото.

Зокрема, в Instagram-stories фани забажали, аби артистка показала, якою вона була у підлітковому віці. Анна не стала відмовляти підписникам і опублікувала знімок, який був зроблений 14 років тому, тобто коли їй було лише 14 років.

На світлині юна Кошмал позує перед об'єктивом фотокамери із кошеням у руках. Знаменитість була одягнена у джинси та синю майку, русяве волосся Анна розпустила, а блакитні очі підкреслила макіяжем.

Анна Кошмал у 14 років / © instagram.com/smorkovkina
Анна Кошмал у 14 років / Фото: instagram.com/smorkovkina

Нагадаємо, Анна Кошмал полюбляє спілкуватися із прихильниками та розповідати їм особисті історії зі свого життя. Нещодавно знаменитість розчулила недитячою розмовою із 4-річним сином під час повітряної тривоги.

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Дата публікації
Перегляди
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