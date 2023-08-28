Невпізнанна Анна Кошмал показалася брюнеткою та з коротким волоссям

Артистка здивувала, який вигляд мала у 18 років.

Українська акторка Анна Кошмал не завжди була русявою, раніше вона експериментувала з кольором волосся.

В Instagram-stories артистка показала, який вигляд мала у 18 років. На архівному фото 10-річної давнини знаменитість просто не впізнати. Раніше Анна була брюнеткою та з коротким волоссям. Артистка робила яскравий макіяж, особливо вона робила акцент на очі.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

До речі, прихильники поцікавилися, а який же в Анни натуральний колір волосся. Виявляється, знаменитість відростила своє волосся та нині взагалі не фарбується. В акторки натуральний колір русий.

"Свій, не фарбуюсь, натуральний", - зізналась знаменитість.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Зазначимо, фани просто засипають Анну Кошмал запитаннями щодо її зовнішнього вигляду. Нещодавно знаменитість розкрила секрет стрункості та зізналась, скільки разів на день харчується.

Нагадаємо, нещодавно донька ведучої Лідії Таран пофарбувала волосся та коротко підстриглася. Раніше Василина була русявою, а тепер стала брюнеткою.

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