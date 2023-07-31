Невпізнанна Анна Саліванчук на архівних фото здивувала, який вигляд мала у 19 років

Артистка опублікувала знімки, які були зроблені 18 років тому.

Українська акторка Анна Саліванчук на архівних фото показала себе 19-річною.

Знаменитість поспілкувалася з прихильниками в Instagram-stories. Фани, своєю чергою, просили артистку публікувати світлини з різних періодів її життя, зокрема й архівні.

Саліванчук вирішила показати себе 18 років тому, коли їй було всього 19. Вона опублікувала декілька знімків. На одному фото майбутню акторку просто не впізнати. Вона зробила собі на голові дві гульки з косичок та одягла окуляри.

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

На іншому фото артистка показалася з чубчиком. Перед камерою усміхнена Анна позувала з котиком у руках.

Анна Саліванчук / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Нагадаємо, раніше співачка Надя Дорофєєва ділилася архівними кадрами. Виконавиця показала, який вигляд мала у шкільні роки, та неабияк здивувала фанів.

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