Невпізнанна білявка Селена Гомес прикрасила дві обкладинки Vogue

Співачка запускає власний косметичний бренд.

Американська співачка Селена Гомес прикрасила липневі випуски австралійського та сінгапурського Vogue.

На обкладинках зірка постала із білявим волоссям та у ефектних вбраннях. Так, для першого журналу виконавиця вбралася у золоту сорочку із жовтими вставками, а для іншого – об'ємну металеву сукню.

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Причиною знімань став запуск бренду косметики співачки Rare Beauty.

"Моєю метою Rare Beauty було зруйнувати нереальні стандарти краси. З особистого досвіду я переконалася, як ці неможливі стандарти краси погано впливають на моє психічне здоров'я, і я знаю багатьох людей, які так почувались. Мені важливо було створити безпечний, комфортний простір у красі, що підтримує психічне благополуччя нашої громади", – поділилася Гомес.

В інтерв'ю зірка також розповіла, як пережила пандемію, а також зазначила, що готова повернутися на телебачення після тривалої відсутності на екранах.

Нагадаємо, раніше млосна Селена Гомес у купальнику прикрасила сторінки відомого глянцю. Співачка стала героїнею квітневого номеру журналу Vogue.

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