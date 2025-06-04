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Невпізнанна Даша Астаф'єва приголомшила, який вигляд мала до популярності
Артистка поділилася архівним фото, на якому показала, як випускалася зі школи.
Українська співачка та модель Даша Астаф'єва показала, який вигляд мала до популярності.
Знаменитість в Instagram-stories опублікувала архівне фото. Ймовірно, знімок був зроблений, коли юна співачка випускалася зі школи. Невпізнанна Даша Астаф'єва йшла поруч із однокласником. Виконавиця була одягнена в блакитну довгу сукню із тонкими бретельками. Образ знаменитість доповнила туфлями-човниками та зробила незвичайну зачіску.
Даша Астаф'єва не була багатослівною. Артистка лиш жартома підписала фото: "Шо тут скажеш, коли воно канєшно".
Зазначимо, Даша Астаф'єва родом із Дніпропетровської області. Шкільні роки виконавиця раніше згадувала не надто приємно. Артистка зізнавалась, що з неї глузували через висипання на обличчі та худорляву статуру.
Нагадаємо, нещодавно журналіст Дмитро Гордон ділився архівним фото з молодості, на якому його просто не впізнати. Інтерв'юер показував, який вигляд мав у 20 років, коли в нього було довге та чорне волосся.