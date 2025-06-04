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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
602
Час на прочитання
1 хв

Невпізнанна Даша Астаф'єва приголомшила, який вигляд мала до популярності

Артистка поділилася архівним фото, на якому показала, як випускалася зі школи.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Даша Астаф'єва

Даша Астаф'єва / © instagram.com/da_astafieva

Українська співачка та модель Даша Астаф'єва показала, який вигляд мала до популярності.

Знаменитість в Instagram-stories опублікувала архівне фото. Ймовірно, знімок був зроблений, коли юна співачка випускалася зі школи. Невпізнанна Даша Астаф'єва йшла поруч із однокласником. Виконавиця була одягнена в блакитну довгу сукню із тонкими бретельками. Образ знаменитість доповнила туфлями-човниками та зробила незвичайну зачіску.

Даша Астаф'єва не була багатослівною. Артистка лиш жартома підписала фото: "Шо тут скажеш, коли воно канєшно".

Даша Астаф'єва на випускному / © instagram.com/da_astafieva

Даша Астаф'єва на випускному / © instagram.com/da_astafieva

Зазначимо, Даша Астаф'єва родом із Дніпропетровської області. Шкільні роки виконавиця раніше згадувала не надто приємно. Артистка зізнавалась, що з неї глузували через висипання на обличчі та худорляву статуру.

Нагадаємо, нещодавно журналіст Дмитро Гордон ділився архівним фото з молодості, на якому його просто не впізнати. Інтерв'юер показував, який вигляд мав у 20 років, коли в нього було довге та чорне волосся.

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Дата публікації
Кількість переглядів
602
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