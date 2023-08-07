Невпізнанна Джамала показала себе на архівному фото та пригадала, як ледь не стала "жовтенятком"

Співачка Джамала поділилася спогадами про свої шкільні часи та здивувала фанів архівною світлиною.

Виконавиця на своїй сторінці в Instagram опублікувала фото зі шкільного альбому. На фото маленька Джамала позувала на синьому тлі у ще радянській шкільній формі та зачіскою "під хлопчика". Як розповіла співачка, саме цей кадр нагадує їй про те, як вона ледь не стала "жовтенятком".

"Це фото нагадує мені, як я не стала "жовтенятком". Слава Богу… Бо зробили його як раз за тиждень до того, як ми всі мали фотографуватись з тими значками. Але за декілька днів все, бац, і розвалилось. Пам’ятаю, що мені дуже хотілось змінити зачіску, тому я підстригла себе сама. Тож, якщо ти хочеш змін, почни із себе! Не хочеш довге волосся - підстрижись. Не хочеш бути "жовтенятком" - не будь", - розповіла Джамала.

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Дивлячись у минуле, артистка вважає, що сьогодні українці не мають звикати до війни та миритися з обставинами, які псують наше життя.

"Я хочу, щоб ми так само починали з себе сьогодні та будували майбутнє наших дітей. Наші школи, наші думки, нашу культуру, музику, виховання. Хочеться, щоб люди не пристосовувались до війни, бо це – найгірше, що може бути. Ми цю війну не заслуговуємо, ми її не починали, а ще більше ми не маємо пристосовуватись до неї, звикати жити з нею. Дуже хочу, щоб ми зібрали кошти для нових людей, наших дітей, які будуть будувати нашу країну", - поділилася думками Джамала.

Окрім того, співачка розповіла, що долучилася для збору коштів на відбудову школи у Миколаєві та укриття в ній, задля того, аби діти вже могли повертатися до школи.

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