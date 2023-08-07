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Невпізнанна Джамала показала себе на архівному фото та пригадала, як ледь не стала "жовтенятком"

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
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Невпізнанна Джамала показала себе на архівному фото та пригадала, як ледь не стала "жовтенятком"

Джамала стала свідком масштабних пожеж на Сицилії / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Артистка поділилася, які уроки винесла з минулого.

Співачка Джамала поділилася спогадами про свої шкільні часи та здивувала фанів архівною світлиною.

Виконавиця на своїй сторінці в Instagram опублікувала фото зі шкільного альбому. На фото маленька Джамала позувала на синьому тлі у ще радянській шкільній формі та зачіскою "під хлопчика".  Як розповіла співачка, саме цей кадр нагадує їй про те, як вона ледь не стала "жовтенятком". 

"Це фото нагадує мені, як я не стала "жовтенятком". Слава Богу… Бо зробили його як раз за тиждень до того, як ми всі мали фотографуватись з тими значками. Але за декілька днів все, бац, і розвалилось. Пам’ятаю, що мені дуже хотілось змінити зачіску, тому я підстригла себе сама. Тож, якщо ти хочеш змін, почни із себе! Не хочеш довге волосся - підстрижись. Не хочеш бути "жовтенятком" - не будь", - розповіла Джамала.

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa
Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Дивлячись у минуле, артистка вважає, що сьогодні українці не мають звикати до війни та миритися з обставинами, які псують наше життя.

"Я хочу, щоб ми так само починали з себе сьогодні та будували майбутнє наших дітей. Наші школи, наші думки, нашу культуру, музику, виховання. Хочеться, щоб люди не пристосовувались до війни, бо це – найгірше, що може бути. Ми цю війну не заслуговуємо, ми її не починали, а ще більше ми не маємо пристосовуватись до неї, звикати жити з нею. Дуже хочу, щоб ми зібрали кошти для нових людей, наших дітей, які будуть будувати нашу країну", - поділилася думками Джамала.

Окрім того, співачка розповіла, що долучилася для збору коштів на відбудову школи у Миколаєві та укриття в ній, задля того, аби діти вже могли повертатися до школи.

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Дата публікації
Перегляди
608
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