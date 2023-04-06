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Невпізнанна Джамала показала, який вигляд мала до популярності: "Працювала в кафе біля моря"

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
1906
Час на прочитання
1 хв
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Невпізнанна Джамала показала, який вигляд мала до популярності: "Працювала в кафе біля моря"

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Артистка опублікувала архівне фото.

Українська співачка Джамала поділилася своїми спогадами про рідний Крим.

У своєму Instagram знаменитість публікувала архівні фото, які були зроблені на півострові. Серед інших знімків Джа показала себе до популярності.

На фото, яким поділилася артистка, їй було лише 14 років. Джамалу, яка позувала перед камерою в мініспідниці та футболці, просто не впізнати. Як зізналась виконавиця, тоді вона допомагала рідним та працювала у сімейній кав'ярні біля моря.

"Я працювала в сімейному кафе біля моря в Кучур Озені. 14 років мені", - поділилася виконавиця.

Джамала у 14 років / © instagram.com/jamalajaaa
Джамала у 14 років / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Знаменитість також показала світлину, де зображена зі своєю сестрою та бабусею. До речі, саме їй артистка присвятила пісню "1944".

"Вона завжди на нас чекала, коли ми приїздили з Києва влітку", - пригадала виконавиця.

Джамала з сестрою та бабусею / © instagram.com/jamalajaaa
Джамала з сестрою та бабусею / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Нагадаємо, нещодавно актор Тарас Цимбалюк показав себе до популярності. На архівних фото секс-символа просто не впізнати.

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Дата публікації
Перегляди
1906
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