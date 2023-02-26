Невпізнанна Катерина Бужинська показала себе 18-річною

Українська співачка Катерина Бужинська вдалася у спогади та вирішила архівними кадрами поділитися з підписниками.

Зокрема, в Instagram-stories знаменитість опублікувала знімок, який був зроблений, коли їй було лише 18 років. На фото Катерину просто не впізнати.

Артистка стояла з чималим букетом квітів та кубком у руках. Виконавиця була одягнена у червону вечірню сукню, у комплекті з якою йшли рукавички.

Бужинська позувала з пишною зачіскою та стриманим макіяжем, але її губи були нафарбовані червоною помадою.

Катерина Бужинська у 18 років / Фото: instagram.com/buzhynska

"Мої 18 років", - коротко підписала світлину виконавиця.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Бужинська святкувала день народження старшої доньки від першого шлюбу. Олені виповнилося 16 років. Тож з нагоди свята артистка ніжно привітала іменинницю та показала її рідкісне фото.

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