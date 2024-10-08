Невпізнанна Катерина Кухар з білим волоссям показала, який вигляд мала до популярності

Знаменитість зізналась, що в юності полюбляла експериментувати з образом.

Українська балерина Катерина Кухар показала, який вигляд мала до того, як стала популярною.

У своєму Instagram знаменитість поділилася декількома архівними кадрами з юності. Танцівниця зізналась, що тоді полюбляла експериментувати з образом. Балерина брюнеткою була не завжди. Зокрема, знаменитість фарбувалася в білявку.

Перший архівний кадр був зроблений у теплу пору. На знімку Катерина Кухар постала з білявим кучерявим волоссям. Також у хореографині тоді був чубчик.

Катерина Кухар в юності / Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

На іншому кадрі Катерина Кухар позувала на тлі пам'ятника. Вона була одягнена в чорну шкіряну куртку та штани. Світле волосся балерини було зібране у хвіст. Тим не менш, з-під зачіски виднівся чубчик.

Катерина Кухар в юності / Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Як саме реагували прихильники на архівні фото Катерини Кухар – невідомо. Утім, фани однозначно засипали її компліментами у особистих повідомленнях і ділилися своїми враженнями щодо того, як танцівниця з роками змінилася.

Нагадаємо, нещодавно співак Макс Барських неочікувано став блондином. Артист змінив імідж задля презентації нової пісні "Я вже не ти".

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