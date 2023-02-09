Невпізнанна Кекелія здивувала, який вигляд мала у підлітковому віці: "Намагаюся полюбити свій ніс"

Ведуча, співачка та зірка "Жіночого Кварталу" Віра Кекелія показала, який вигляд мала у підлітковому віці.

Зокрема, артистку просто не впізнати. Так, Віра була брюнеткою, а не білявкою. Вона мала довше волосся та чубчик. Ба більше, зірка зізналась, що тоді неабияк комплексувала через свій ніс.

"Я у підлітковому віці. Намагаюся полюбити свій ніс", - поділилася знаменитість.

Віра Кекелія у підлітковому віці / Фото: instagram.com/kekeliavera

Також Віра порівняла своє нинішнє фото з архівним. Кекелія кардинально змінила свою зачіску, схудла та удосконалила стиль.

"Завжди у підлітковому віці хотіла такий ніс", - зазначила знаменитість.

Віра Кекелія / Фото: instagram.com/kekeliavera

Нагадаємо, влітку минулого року Віра вдруге стала мамою. Артистка не боїться ділитися у фотоблогу контентом, що пов'язаний з малюком. Нещодавно зірка опублікувала фото, де показала, як годувала сина грудьми.

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