Невпізнанна Klavdia Petrivna приголомшила кардинальною зміною образу

Klavdia Petrivna / © instagram.com/klavdia_petrivna

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Українська співачка Klavdia Petrivna змінилася до невпізнання та просто приголомшила кардинально зміною образу.

Раніше артистка дотримувалася загадкового образу. Зокрема, виконавиця ретельно приховувала свою особистість. Обличчя неможливо було розгледіти через карнавальні маски, окуляри та чималі капелюхи. Окрім того, Klavdia Petrivna могла також одягати перуки.

Однак загадковість, схоже, вже в минулому. Артистка нещодавно випустила нову пісню в дуеті з OSTY, яка отримала назву "Жовті квіти". Виконавиця зовсім не приховувала своє обличчя, одягала яскраві образи та просто випромінювала впевненість.

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Прихильники Klavdia Petrivna позитивно оцінили її такі зміни. Фани зазначили, що співачці личить такий образ набагато більше, аніж таємничий: "Це неперевершений образ", "крутий образ", "прекрасна".

Нагадаємо, нещодавно популярні співаки 2000-х років брати Борисенки приголомшили змінами. Артисти показали, який зараз вигляд мають, та розповіли, чим займаються.