Невпізнанна Ксенія Мішина пригадала себе у 18 і показала архівне фото в леопардових лосинах

Ксенія Мішина / © instagram.com/misha.k.ua

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Українська акторка Ксенія Мішина поділилася архівним фото з юності та показала, який модний образ носила у 18 років.

Зірка дедалі частіше відповідає на запитання шанувальників у соцмережах і цього разу вирішила зазирнути в минуле. Один із підписників попросив її показати світлину з юних років. Мішина не відмовила й опублікувала архівний кадр, зроблений, коли їй було 18. Фото одразу викликало жваве обговорення серед фанів, адже нинішню акторку на ньому впізнати непросто. Найбільше уваги привернув її стиль, який був справжнім відображенням модних тенденцій того часу.

«Може здаватися, що тут я займаюся непристойними речами, але точно ні. Не пам’ятаю, про що тут мова, але це була машина подружки», — з гумором прокоментувала архівний кадр Ксенія.

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Ксенія Мішина / © instagram.com/misha.k.ua

На фото майбутня знаменитість позує біля білого автомобіля, спираючись на його дах. Для знімання вона обрала ефектний образ: чорну шкіряну куртку, сонцезахисні окуляри, синю сумочку на золотому ланцюжку, леопардові лосини та ботильйони на високих підборах. Саме таке поєднання свого часу вважалося одним із наймодніших.

Нагадаємо, останнім часом син Ксенії Мішиної змінився та змужнів. Рідкісне фото 14-річного Платона вразило шанувальників.

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