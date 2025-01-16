Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Невпізнанна Леся Нікітюк показала, який вигляд мала 20 років тому до популярності

Невпізнанна Леся Нікітюк показала, який вигляд мала 20 років тому до популярності

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Знаменитість поділилася архівним фото, де їй орієнтовно 18 років.

Популярна українська телеведуча, а віднедавна ще й акторка Леся Нікітюк показала, який вигляд мала до популярності.

У своєму Instagram знаменитість поділилася архівною світлиною. Кадр був зроблений 2005 року, а саме 20 років тому. На фото Лесі Нікітюк орієнтовно 18 років. Майбутня знаменитість на дереві розмовляла телефоном, ймовірно, таким чином вона намагалася упіймати зв'язок. Леся Нікітюк позувала перед камерою в джинсах та фіолетовій кофтинці. Своє біляве волосся вона зав'язала.

"2005 рік. Задовго до появи Starlink", - жартома підписала фото телеведуча.

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk
Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Підписники Лесі Нікітюк у фотоблогу залишили їй безліч коментарів під дописом. Користувачі ділилися, що в ті часи, мабуть, чи не всі так робили. Також прихильники телеведучої оцінили її тодішній стиль та зазначили, що вона була неабияк моднячою.

Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк оголосила про зміни в особистому житті. Ведуча повідомила, що виходить заміж за молодшого на дев'ять років коханого-військового. Знаменитість вже прокоментувала їхні заручини.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація