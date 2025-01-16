Невпізнанна Леся Нікітюк показала, який вигляд мала 20 років тому до популярності

Популярна українська телеведуча, а віднедавна ще й акторка Леся Нікітюк показала, який вигляд мала до популярності.

У своєму Instagram знаменитість поділилася архівною світлиною. Кадр був зроблений 2005 року, а саме 20 років тому. На фото Лесі Нікітюк орієнтовно 18 років. Майбутня знаменитість на дереві розмовляла телефоном, ймовірно, таким чином вона намагалася упіймати зв'язок. Леся Нікітюк позувала перед камерою в джинсах та фіолетовій кофтинці. Своє біляве волосся вона зав'язала.

"2005 рік. Задовго до появи Starlink", - жартома підписала фото телеведуча.

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Підписники Лесі Нікітюк у фотоблогу залишили їй безліч коментарів під дописом. Користувачі ділилися, що в ті часи, мабуть, чи не всі так робили. Також прихильники телеведучої оцінили її тодішній стиль та зазначили, що вона була неабияк моднячою.

Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк оголосила про зміни в особистому житті. Ведуча повідомила, що виходить заміж за молодшого на дев'ять років коханого-військового. Знаменитість вже прокоментувала їхні заручини.

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