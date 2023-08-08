Невпізнанна Лілія Ребрик показалася брюнеткою на архівному фото 23-річної давнини

Українська акторка та ведуча Лілія Ребрик поспілкувалася з прихильниками у фотоблогу.

Знаменитості в Instagram-stories написали чимало запитань. Зокрема, прихильники поцікавилися, який у Лілії колір волосся від природи. Виявляється, ведуча не завжди була білявкою, якою вже багато років її звикли бачити глядачі. У юності 42-річна Ребрик була брюнеткою.

Як підтвердження, артистка опублікувала архівний знімок 23-річної давнини, де їй було всього 19 років. На фото майбутню зірку просто не впізнати. Вона була брюнеткою з довгим волоссям, а перед камерою позувала в чорному обтислому вбранні з вирізом у районі декольте.

"Ось! Тут мені 19 років", - коротко підписала знімок знаменитість.

Лілія Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

До речі, змінився не лише колір волосся Ребрик, а й макіяж. Знаменитість почала більш стримано фарбувати повіки та не робити акцент на очах.

Також Лілія Ребрик опублікувала й архівний знімок, який був зроблений під час її весілля з чоловіком, хореографом Андрієм Дикими. На фото акторка постала у білій довгій сукні, а танцівник – у смокінгу. До слова, пара живе у шлюбі вже 12 років, а стосунки їхні зав'язалися завдяки проєкту "Танці з зірками", на якому закохані неабияк зблизилися.

"До "Танців з зірками" ми були лише заочно знайомі: я вела великий турнір з бальних танців, який організовував Андрій Дикий. Хто б міг подумати, що через рік ми будемо в парі танцювати на проєкті "Танці з зірками", а через два – станемо парою і в житті", - зазначила акторка.

Лілія Ребрик та Андрій Дикий / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Нагадаємо, у Лілії Ребрик також неабияк струнка фігура. У минулому знаменитість займалася гімнастикою. Нещодавно акторка здивувала, як виконує різні вправи з обручем.

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