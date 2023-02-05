Невпізнанна MamaRika у сукні з глибоким декольте та бровами ниточками показала себе 18-річною

Артистка поділилася архівною світлиною.
Українська виконавиця MamaRika поспілкувалася з прихильниками у фотоблогу.
Фани зірки попросили її показати, який вона вигляд мала у 18 років. Артистка спочатку зізналась, що не хотіла б цим ділитися, однак не стала приховувати архівну світлину.
Знаменитість опублікувала фото, яке було 2007 року, де MamaRika було 18 років. Знімок був зроблений під час знімань проєкту "Американський шанс" у Голлівуді.
На фото артистку просто не впізнати. У співачки є чубчик, її волосся коричневого кольору. Артистка також постала на знімку з яскравим макіяжем, бровами ниточками та в чорній сукні з глибоким декольте.
"Бог свідок, я не хотіла. Але тепер вам із цим жити. Ця розкішна юна леді саме брала участь в "Американському шансі". Не можу без сліз на це дивитися", - зазначила артистка.
Нагадаємо, нещодавно MamaRika теж ділилася архівним фото. Знаменитість показала знімок з пологового будинку, яке було зроблене одразу після того, як виконавиця народила сина Давида.
Читайте також:
- Тарологиня розповіла, що Квіткова у пошуках потенційного партнера, а Добринін боїться стосунків
- Українські зірки, які кинули курити: Дантес читав спеціальну книжку, а Зібров дав обіцянку мамі
- Тарас Цимбалюк став на захист Влада Ями, якого захейтили: "Полили лайном в кращих традиціях бездумної біомаси"