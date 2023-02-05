Невпізнанна MamaRika у сукні з глибоким декольте та бровами ниточками показала себе 18-річною

Українська виконавиця MamaRika поспілкувалася з прихильниками у фотоблогу.

Фани зірки попросили її показати, який вона вигляд мала у 18 років. Артистка спочатку зізналась, що не хотіла б цим ділитися, однак не стала приховувати архівну світлину.

Знаменитість опублікувала фото, яке було 2007 року, де MamaRika було 18 років. Знімок був зроблений під час знімань проєкту "Американський шанс" у Голлівуді.

На фото артистку просто не впізнати. У співачки є чубчик, її волосся коричневого кольору. Артистка також постала на знімку з яскравим макіяжем, бровами ниточками та в чорній сукні з глибоким декольте.

MamaRika у 18 років / Фото: instagram.com/mamarika_official

"Бог свідок, я не хотіла. Але тепер вам із цим жити. Ця розкішна юна леді саме брала участь в "Американському шансі". Не можу без сліз на це дивитися", - зазначила артистка.

Нагадаємо, нещодавно MamaRika теж ділилася архівним фото. Знаменитість показала знімок з пологового будинку, яке було зроблене одразу після того, як виконавиця народила сина Давида.

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