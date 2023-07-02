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Невпізнанна Маша Єфросиніна показалася на архівному фото з пухкими щічками та рівним чубчиком

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
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53
Час на прочитання
1 хв
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Невпізнанна Маша Єфросиніна показалася на архівному фото з пухкими щічками та рівним чубчиком

Маша Єфросиніна / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Знаменитість показала, який вигляд мала 2004 року.

Українська ведуча та інтерв'юерка Маша Єфросиніна показала архівне фото, на якому вона постала з пухкими щічками та рівним чубчиком.

Знімком знаменитість поділилася в Instagram-stories. Фото було зроблене 2004 року. Тоді Маша позувала для обкладинки українського журналу. На світлині Єфросиніну просто не впізнати. Вона зображена з коричневим коротким волоссям, нині ведуча фарбується в чорний колір. Також у Маші був рівний чубчик. До речі, на фото знаменитість постала з пухкими щічками. Зірка була одягнена у помаранчеву майку з глибоким декольте, а її образ доповнювали масивні прикраси.

Маша Єфросиніна / © instagram.com/mashaefrosinina
Маша Єфросиніна / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Як зазначила ведуча, архівний кадр їй надіслали шанувальники. На сторінках журналу Маша давала поради городникам.

"2004 рік. Підписники надіслали", - підписала знімок зірка.

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна повідомила, що нарешті привезла сина та доньку до України. Ведуча 17 годин їхала за кермом авто та поділилася, як минула їхня поїздка.

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Дата публікації
Перегляди
53
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