Невпізнанна Міка Ньютон показала, який вигляд мала майже 30 років тому до популярності

Українська співачка Міка Ньютон, справжнє ім'я якої Оксана Грицай, показала, який вигляд мала до того, як стала популярною.

У своєму Instagram виконавиця поділилася архівним фото. Знаменитість опублікувала кадр, який був зроблений 27 років тому. На знімку юна співачка позує в білій сукні з м'якою іграшкою. Міка Ньютон тоді ще не була білявкою, її волосся було темного кольору. Артистці було всього 11 років, тож майбутню знаменитість просто не впізнати.

До речі, Міка Ньютон 1997 року брала участь в одному з пісенних конкурсів. Фото було зроблене саме під час події.

Міка Ньютон у дитинстві / Фото: instagram.com/mikanewton

"Маленька Міка Ньютон на співочому конкурсі, 1997 рік", - підписала кадри знаменитість.

Зазначимо, музична кар'єра Міки Ньютон почала розвиватися, ще коли вона була зовсім маленькою. Від 1995 року артистка виступає на сцені.

Нагадаємо, нещодавно співачка Анастасія Приходько поділилася архівним фото з дитинства. Зокрема, виконавиця відсвяткувала 37-річчя і показала, як з роками змінилася.

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