Невпізнанна Міка Ньютон показалася брюнеткою з довгим волоссям та чубчиком

Українська співачка Оксана Грицай, більш відома як Міка Ньютон, вдалася у спогади.

Артистка переглянула свої архівні фото та деякими з них поділилася в Instagram. До слова, співачку звикли бачити з коротким білявим волоссям. Однак такий образ вона мала не завжди.

Виконавиця здивувала, який вигляд мала, коли була брюнеткою з довгим волоссям та чубчиком. Саме така зачіска у Міки Ньютон була в юні роки. Артистка поділилася фото, де вона позувала в кольоровій сорочці на тлі берез.

Міка Ньютон / Фото: instagram.com/mikanewton

"Маленька Міка", - коротко підписала архівний кадр знаменитість.

До речі, виконавиця виступає на сцені ще від дитячих років. Зокрема, Міка також опублікувала архівне фото, де вона співає з мікрофоном. На знімку виконавиця зображена в білій сукні та жилетці. Образ вона доповнила червоними туфлями, а своє волосся артистка зібрала у хвостик.

Міка Ньютон / Фото: instagram.com/mikanewton

Нагадаємо, нещодавно Міка Ньютон тішила сімейними кадрами. Співачка показувала, як із чоловіком-американцем відпочила у Лас-Вегасі.

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