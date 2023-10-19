Невпізнанна Олена Мозгова на архівному фото здивувала, який вигляд мала понад 30 років тому

Українська продюсерка Олена Мозгова поділилася з прихильниками архівним контентом.

У своєму Facebook знаменитість опублікувала чорно-білу світлину, яка була зроблена понад 30 років тому. На фото Олена Мозгова зображена в підлітковому віці. Майбутня продюсерка позувала перед камерою у джинсах, футболці в смужку та куртці в клітинку. Як говорить Мозгова, вона й сама не пригадує, скільки точно років їй було на знімку, ймовірно, 15 або ж 16.

"Архівне фото! Десь років 15-16 тут", - поділилася з шанувальниками Мозгова.

Олена Мозгова в юності / Фото: facebook.com/mozgovaolena74

Тим часом фани просто засипали продюсерку компліментами в коментарях. Вони зазначили, що Мозгова неабияк гарна, а також вони відмітили її проникливий погляд: "Цей погляд!", "Гарна", "Ваш погляд! Ви не змінилися".

Нагадаємо, нещодавно Олена Мозгова ділилася рідкісним фото своєї 8-річної доньки від співака Девіда Аксельрода. Користувачі Мережі неодноразово зазначали, що дівчина схожа на зіркову маму, як дві краплі води.

Читайте також: