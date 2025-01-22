Невпізнанна Олена Мозгова на архівному кадрі показала себе 18-річну: "Початок буремних 90-х"

Українська продюсерка Олена Мозгова показала архівний кадр, на якому їй всього 18 років.

Так, знаменитість вдалась у спогади. Олена Мозгова передивилася архівні фото та відео, одним із яких вона поділилася у своєму Instagram. Опублікований кадр був зроблений 32 роки тому, а саме на початку буремних 90-х.

Олена Мозгова позувала навесні серед дерев, рясно вкритих листям, а також з букетом кульбаб у руці. У продюсерки тоді було коротке руде волосся. До слова, саме такий вигляд невпізнанна Мозгова мала у свої 18 років.

"Архіви не горять…Років 18 тут мені…Початок буремних 90-х", - підписала допис продюсерка.

Олена Мозгова в 18 років / Фото: facebook.com/olenamozgova1

Прихильники написали Олені Мозговій чимало приємних слів у коментарях. Фани зазначали, що вона неабияк гарна. Також деякі ділилися, що продюсерку просто не впізнати. Інші ж зазначили, що знаменитість з роками взагалі не змінилася, хіба що зовсім трішки.

Нагадаємо, нещодавно старша донька Олени Мозгової святкувала день народження. Зої виповнився 31 рік. Донька продюсерки показувала, як зустріла день народження з коханою партнеркою та її дітьми.

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