Невпізнанна Олена Мозгова змінила колір волосся: "Помолодшала на 20 років"

Затята брюнетка вдалася до експериментів.

Відома українська продюсерка Олена Мозгова ошелешила зміною іміджу.

Так, затята брюнетка вдалася до експериментів та перефарбувала волосся у світлий колір. На сторінці у Facebook знаменитість запостила фото, на якому постала у білій блузі, без макіяжу та з медовими кучерями.

facebook.com/olenamozgova1

У дописі 47-річна Олена поділилася, що знадобилося 7 годин, аби зробити новий колір та не пошкодити волосся.

"Я щаслива, задоволена і маю саме такий колір, як мріяла", – поділилася дружина співака Девіда Аксельрода.

Перевтілення просто приголомшило її підписників. У коментарях юзери писали, що Мозговій неабияк личить новий колір. Ба більше, вона навіть візуально молодшала.

Помолодшала на 20 років

Олено, такий образ – це ваше! Ви, немов дівчинка юна та безтурботна в найкращому сенсі!

Дуже круто

Вас не впізнати. Лише за яскравими очами

-20! Супер

Нагадаємо, раніше Олена Мозгова показала себе у дитинстві. Знаменитість поділилася своїм архівним фото.

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