Невпізнанна Олена Мозгова змінила колір волосся: "Помолодшала на 20 років"

Затята брюнетка вдалася до експериментів.
Відома українська продюсерка Олена Мозгова ошелешила зміною іміджу.
Так, затята брюнетка вдалася до експериментів та перефарбувала волосся у світлий колір. На сторінці у Facebook знаменитість запостила фото, на якому постала у білій блузі, без макіяжу та з медовими кучерями.
У дописі 47-річна Олена поділилася, що знадобилося 7 годин, аби зробити новий колір та не пошкодити волосся.
"Я щаслива, задоволена і маю саме такий колір, як мріяла", – поділилася дружина співака Девіда Аксельрода.
Перевтілення просто приголомшило її підписників. У коментарях юзери писали, що Мозговій неабияк личить новий колір. Ба більше, вона навіть візуально молодшала.
- Помолодшала на 20 років
- Олено, такий образ – це ваше! Ви, немов дівчинка юна та безтурботна в найкращому сенсі!
- Дуже круто
- Вас не впізнати. Лише за яскравими очами
- -20! Супер
Нагадаємо, раніше Олена Мозгова показала себе у дитинстві. Знаменитість поділилася своїм архівним фото.