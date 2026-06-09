Невпізнанна Слава Фролова з темним волоссям здивувала змінами у зовнішньому вигляді: "Без фільтрів"

Слава Фролова

Реклама

Українська телеведуча та колишня суддя шоу «Україна має талант» Слава Фролова, яка тривалий час не з’являлася в публічному просторі, показала, який має вигляд зараз.

9 червня знаменитість відсвяткувала ювілей — їй виповнилося 50 років. З цієї нагоди Фролова опублікувала в Instagram серію нових селфі, на яких постала з темним волоссям, яке раніше було блондом, і без будь-якої ретуші. Зірка не приховувала вікових змін і наголосила, що вперше за багато років почувається по-справжньому гармонійною та цілісною.

Ведуча зізналася, що приймає себе такою, якою є, і не прагне приховувати сивину чи зморшки. За словами ведучої, сьогодні вона почувається красивою, вдячною та спокійною як ніколи раніше.

Реклама

Слава Фролова / © instagram.com/slava_frolova

«Мені п’ятдесят! П’ятдесят років! Окуляри, сивина, зморшки, життєвий досвід і час від часу думки про те, ким я стану, коли виросту. Сьогодні — без фільтрів і ботоксу, справжня, така, як є. Я почуваюся по-справжньому красивою, безмежно вдячною, спокійною, як океан, і ще ніколи в житті не відчувала такої внутрішньої цілісності», — написала іменинниця.

У день свого 50-річчя Слава також згадала про Україну. Телезірка поділилася тим, що продовжує вірити в силу українців та майбутню перемогу у війні проти РФ.

«Я вірю в наших воїнів, наших освітян, наше мистецтво, нашу єдність і нашу перемогу», — наголосила ведуча.

Слава Фролова / © instagram.com/slava_frolova

Шанувальники тепло відреагували на появу Фролової в Мережі та засипали її привітаннями.

Реклама

Яка гарна! З днем народження, Славочко! Люблю

Ну! Яка ти чудова. Обійняла!

Славуня! Найкраща! Вітаю з днем народження! Люблю сильно

Щиро вітаю Вас! Хай завжди буде міцне здоров'я, чудовий настрій та класні приємні життєві події

Нагадаємо, нещодавно ведуча Леся Нікітюк показала свого нареченого-військового, який також святкує ювілей. Дмитру Бабчуку виповнилося 30 років.

Новини партнерів