Невпізнанна Слава Камінська показала, який вигляд мала до пластичних операцій

Слава Камінська / © instagram.com/babaslavka

Реклама

Колишня учасниця дуету "НЕАНГЕЛИ", співачка Слава Камінська показала, який вигляд мала до пластичних операцій.

Виконавиця неодноразово лягала під ніж пластичного хірурга. Зокрема, співачка робила блефаропластику, ринопластику, видаляла грудки Біша, а також збільшувала груди та губи. Днями ж артистка у своєму Instagram поділилася цікавими архівними фото.

Слава Камінська опублікувала світлини, які були зроблені 16 років тому. Тоді саме знімали кліп на пісню "НЕАНГЕЛІВ" – "Юра, прощай". На знімках співачка постає в обтислих джинсах, чоботях та відвертій майці. В артистки тоді також було яскраве руде волосся з кучерями.

Реклама

Слава Камінська / © instagram.com/babaslavka

Світлини були зроблені, коли Славі Камінській було близько 22 років. Виконавиця тоді ще не робила пластичних операцій, тож можна розгледіти, який вигляд вона мала до змін у зовнішності.

"Знайшла фото з кліпу "Юра, прощай". Ніс, навіщо ти ріс? Той випадок, коли не тільки груди пройшли повз мене", - пожартувала виконавиця.

Слава Камінська / © instagram.com/babaslavka

Нагадаємо, чимало зірок наважуються лягати під ніж пластичного хірурга. Щоправда, не завжди все минає успішно. Нещодавно блогерка Анастасія Скальницька шокувала наслідками невдалої пластики грудей.