Невпізнанна Слава Камінська показалася до пластичних операцій: "Раніше мала кращий вигляд"

Артистка на архівному фото показала, який раніше мала вигляд.

Слава Камінська

Слава Камінська / © instagram.com/babaslavka

Колишня учасниця дуету "НЕАНГЕЛИ", співачка Слава Камінська показалася до пластичних операцій.

Не секрет, що виконавиця вдавалось до маніпуляцій із зовнішнім виглядом. Артистка не приховує, що робила блефаропластику, ринопластику, видаляла грудки Біша, а також збільшувала груди та губи. А це ж на виконавицю навіяли спогади, і вона показала, який вигляд мала до пластичних операцій.

У своєму Instagram Слава Камінська опублікувала архівне фото, на якому її просто не впізнати. Користувачі одразу ж почали обговорювати знімок. Підписники співачки зазначили, що раніше вона мала гарний вигляд. Ба більше, виявляється, такої ж думки дотримується донька виконавиці Лаура.

Слава Камінська / © instagram.com/babaslavka

Слава Камінська / © instagram.com/babaslavka

"Лаура сказала, що раніше я мала кращий вигляд", - поділилась артистка.

Нагадаємо, раніше продюсерка Олена Мозгова зізнавалась, чи робила пластичні операції. Знаменитість розповіла про догляд за зовнішністю.

