Невпізнанна солістка Go_A Павленко з довгим волоссям та у сукні з високим розрізом зачарувала образом

Невпізнанна солістка Go_A Павленко з довгим волоссям та у сукні з високим розрізом зачарувала образом

Український гурт Go_A днями дав благодійний концерт у Празі.

Під час концерту у Празі солістка гурту Go_A Катерина Павленко з'явилася на сцені у новому образі.

Виконавиця була з довгими заплетеними косами, у сукні зі вставками тілесного кольору та високим розрізом. Зовнішній вигляд артистки спричинив не аби який фурор між її шанувальниками:

Фото: instagram.com/go_a_band

Фото: instagram.com/go_a_band

Фото: instagram.com/go_a_band

Фото: instagram.com/go_a_band

"Wow, Катю! Цей образ неймовірний", "образ неймовірний, Катю, вам дуже личить довге волосся", "Але вбрання, Катю, надто гарне. Мені подобається твій стиль", "Катерині дуже гарно з такою зачіскою", "Катруся гарнішає з кожним днем".

Фото: instagram.com/go_a_band

Фото: instagram.com/go_a_band

Своєю чергою, Павленко скромно зазначила, що вони з Go_A "наробили шума":

"Прага нам запам'ятається ось такою. Дякуємо всім, хто був сьогодні з нами! Тільки-но подивіться, якого неймовірного шума ви заплели!" – написала Катерина під фото.

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