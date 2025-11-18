ТСН у соціальних мережах

Гламур
652
1 хв

Невпізнанна Віра Брежнєва приголомшила, який вигляд мала в юності з коротким волоссям

З роками артистка кардинально змінилась.

Валерія Сулима
Віра Брежнєва

Віра Брежнєва / © instagram.com/ververa

Співачка Віра Брежнєва показала фото з юності, де в неї була зачіска з коротким волоссям.

Схоже, виконавиця вдалась у спогади та переглянути свої архівні знімки. Одним із таких артистка поділилась в Instagram-stories. На фото Віру Брежнєву просто не впізнати. У співачки тоді хоч і було русяве волосся, але коротка зачіска "під хлопчика". Артистка зображена з легким макіяжем та млосним поглядом.

Підписувати кадр Віра Брежнєва особливо не стала. Натомість виконавиця поділилась філософськими думками. Знаменитість зізналась, що якби в неї й випала можливість зустрітися з собою в минулому, то лиш сказала, що пишається тим, якою вона була і якою стала.

Віра Брежнєва в юності / © instagram.com/ververa

Віра Брежнєва в юності / © instagram.com/ververa

"Якщо я колись і озирнуся назад, то лише для того, щоб сказати собі: "Я пишаюся тобою", - написала артистка, щоправда, англійською мовою.

Нагадаємо, нещодавно Віра Брежнєва ділилась рідкісними фото з 15-річною донькою. Виконавиця просто приголомшила дорослим виглядом Сари.

