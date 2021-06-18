Невпізнанні Кеті Перрі та Орландо Блум з сивиною та зморшками налякали фанів

Пара знялася у короткометражці-антиутопії.

Голлівудська пара Кеті Перрі та Орландо Блум, які днями похизувалися відпочинком в Італії, спантеличили фанів.

Закохані знялися у короткометражній стрічці-антиутопії режисера Джейка Кездана. У відео Перрі та Блум постають зістареними, з сивим волоссям та зморшками. Пара нібито з 2055 року передає послання у 2021-й. Артисти грають борців за демократію, які з плином часу втратили право голосу і живуть під гнітом суворого режиму.

Кеті Перрі та Орландо Блум / instagram.com/katyperry

Герої Перрі та Блума закликають людей з 2021-го боротися за демократію і відстоювати свої права.

Нагадаємо, у березні в ЗМІ з'явилася інформація, що Кеті Перрі та Орландо Блум одружилися. Папараці заскочили артистку під час прогулянки із золотою обручкою на безіменному пальці лівої руки.

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