Невпізнанний Анатолій Анатоліч спантеличив фото, де постав зі щічками та довгим кучерявим волоссям

Український шоумен Анатолій Анатоліч порівняв свої фото в закордонних паспортах.
Ведучий натрапив на документ зі світлиною, де постав засмаглий, зі щічками та з довгим кучерявим волоссям.
Поруч для порівняння Толіч показав фото з актуальною світлиною у паспорті. До слова, зірку доволі складно впізнати на архівному знімку.
Їх ведучий опублікував на сторінці в Instagram.
"Засмага завжди робила мене іншою людиною. Конкурс. Як називається моя зачіска на другому фото? До речі, перше фото – це після. Друге – до. Не навпаки", – пожартував Анатолій.
Фоловери не стрималися від жартів та написали в коментарях, що молодий Анатоліч дуже нагадує співака Іво Бобула.
- Іво Бобул в молодості
- Зачіска "Іво Бобул"
- Це ж Іво Бобул стайл
Нагадаємо, Анатолій Анатоліч написав лайливу казку про артистів-мовчунів Регіну Тодоренко, Анну Сєдокову та Джигана, які народилися в Україні. Так, ведучий дорікнув їм у мовчазній підтримці російської агресії.
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