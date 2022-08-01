Невпізнанний Анатолій Анатоліч спантеличив фото, де постав зі щічками та довгим кучерявим волоссям

Український шоумен Анатолій Анатоліч порівняв свої фото в закордонних паспортах.

Ведучий натрапив на документ зі світлиною, де постав засмаглий, зі щічками та з довгим кучерявим волоссям.

Поруч для порівняння Толіч показав фото з актуальною світлиною у паспорті. До слова, зірку доволі складно впізнати на архівному знімку.

Їх ведучий опублікував на сторінці в Instagram.

Анатолій Анатоліч / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

"Засмага завжди робила мене іншою людиною. Конкурс. Як називається моя зачіска на другому фото? До речі, перше фото – це після. Друге – до. Не навпаки", – пожартував Анатолій.

Фоловери не стрималися від жартів та написали в коментарях, що молодий Анатоліч дуже нагадує співака Іво Бобула.

Іво Бобул в молодості

Зачіска "Іво Бобул"

Це ж Іво Бобул стайл

Нагадаємо, Анатолій Анатоліч написав лайливу казку про артистів-мовчунів Регіну Тодоренко, Анну Сєдокову та Джигана, які народилися в Україні. Так, ведучий дорікнув їм у мовчазній підтримці російської агресії.

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