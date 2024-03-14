Невпізнанний Андрій Бєдняков здивував, який вигляд мав у молодості з густою шевелюрою

Український шоумен Андрій Бєдняков показав, який вигляд мав у молодості, коли в нього була довга та густа шевелюра.

У своєму Instagram ведучий поділився архівною світлиною. На фото Бєднякова, який постає у светрі та сорочці, просто не впізнати, адже з роками він неабияк змінився. Зокрема, раніше у ведучого було довге темне волосся. Також він відрощував борідку.

Загалом, архівне фото з часів своєї молодості шоумен опублікував не просто так. Таким чином він жартома прорекламував свій майбутній тур містами України з моновиставою.

Андрій Бєдняков / Фото: instagram.com/biedniakov

"Цей син маминої подруги чекає на тебе", - жартом підписав своє архівне фото Андрій Бєдняков.

Загалом, у молодості шоумен мав зовсім іншу зачіску, аніж зараз. Тим не менш, як ділилася раніше дружина ведучого – акторка Анастасія Коротка – саме цим він свого часу її підкорив.

Нагадаємо, раніше соліст гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк поділився архівним фото з часів своєї молодості. На знімку музикант показав, який вигляд мав з густою кучерявою шевелюрою.

Читайте також: