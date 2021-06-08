Невпізнанний Дзідзьо із сивиною та глибокими зморшками спантеличив фанів

Артист знімає нове кіно, де постав в образі літнього чоловіка.
Український співак Дзідзьо спантеличив користувачів образом літнього чоловіка.
Так, днями продюсер та кінорежисер розпочав знімання нового комедійного фільму "Де гроші". У фотоблогу зірка вирішив показати кадр залаштунків. На світлині виконавець однієї з ролей постав з камерою в руках із сивиною та глибокими зморшками. Через грим Михайла Хому (справжнє ім’я Дзідзьо – Ред.) доволі складно впізнати.
"Третій день знімань", – проінформував зірка.
Перевтілення кумира ошелешило фанатів. Про це вони писали в коментарях під дописом.
- Ого, яке перевтілення! Супер!
- Мати рідна! Не впізнати
- Тебе не впізнати
- Процес кіновиробництва нікого не залишить без сивини
Нагадаємо, раніше Дзідзьо натякнув на брехню з боку дружини: "Прикрилась чистотою підлість". Музикант опублікував відповідну авторську поезію.