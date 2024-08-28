Невпізнанний MONATIK з афрокосичками приголомшив, який вигляд мав до популярності

Свою кар'єру артист розпочинав з танців у стилі хіп-хоп.

Український мультиартист MONATIK, він же Дмитро Монатік, здивував, який вигляд мав до популярності.

Артист опублікував в Instagram фото зі своєї молодості. На знімку майбутнього співака просто не впізнати. Дмитро Монатік тоді захоплювався хіп-хопом і мав відповідну до цього стилю зачіску – афрокосички.

Як поділився MONATIK, у той час особливою для нього піснею була "Оля ля ля" від гурту "Тартак". Саме з цією композицією виконавець ріс. Щоправда, свою кар'єру Дмитро Монатік розпочинав не зі співу, а з танців у стилі хіп-хоп.

MONATIK у молодості / Фото: instagram.com/monatik_official

"У дитинстві та юності я ріс на хіп-хоп музиці, серед якої був і "Тартак". "Оля ля ля" — це композиція, яка мотивувала нас, бі-боїв, рухатися душею та тілом", - поділився артист.

До речі, саме цей трек Дмитро Монатік переспівав у проєкті співачки Тіни Кароль "Дім звукозапису". За словами артиста, для нього було неабияк важливо виконати цю легендарну композицію та подарувати їй нове дихання.

Нагадаємо, нещодавно продюсер Юрій Горбунов опублікував своє архівне фото 33-річної давнини. На знімку шоумен показався з чорнявою та кучерявою шевелюрою.

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