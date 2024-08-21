Невпізнанний Олексій Дурнєв з голим торсом та довгим волоссям показав, який вигляд мав у юності

Телеведучий та блогер Олексій Дурнєв приголомшив, який вигляд мав у юності.

Шоумен поділився в Instagram-stories своїм архівним фото. На знімку майбутню зірку YouTube просто не впізнати. Олексій Дурнєв позував у сорочці в клітинку, яку він не застібав на ґудзики та демонстрував свій оголений торс. Та ще більшої уваги привертає зачіска шоумена. У знаменитості тоді була густа шевелюра, яка практично спадала йому на плечі.

"Добрий вечір", - підписав архівну світлину шоумен.

Олексій Дурнєв в юності / Фото: instagram.com/aleksey_durnev

Коли саме був зроблений знімок, Олексій Дурнєв розкривати не став. Однак, очевидно, що задовго до того, як він став упізнаваним. До слова, на тлі шоумена видніється двоповерхове ліжко та книжкова полиця. Ймовірно, знімок ще від часів студентського життя Дурнєва. До слова, майбутній ведучий вчився у Харкові, в університеті радіоелектроніки.

Нагадаємо, нещодавно зірка 90-х Астрая дістала зі свого архіву раритетне фото. На знімку були зображені ще молоді Ірина Білик, Олександр Пономарьов, Софія Ротару та інші артисти.

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