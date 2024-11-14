Невпізнанний Олексій Суханов приголомшив, який вигляд мав 30 років тому: "На себе не схожий"

Ведучий суспільно-важливого токшоу "Говорить вся країна" на телеканалі "1+1 Україна" Олексій Суханов просто приголомшив своїм архівним фото.

Шоумен згадав студентські роки. Знаменитість розповів, як удень навчався в університеті, а вранці та ввечері працював диктором на раді. Окрім того, Суханов поділився фото з тих часів.

Знімок був зроблений саме в момент робочого процесу на радіо. На фото молодий Олексій Суханов у сорочці з краваткою саме вичитував текст. До слова, кадр був зроблений 30 років тому, тож, орієнтовно ведучому там було лише 20 років.

Олексій Суханов 30 років тому / Фото: instagram.com/suhanov.official

"Удень - студент, на ранок і ввечері - диктор обласного радіо: 30 років тому", - підписав архівний кадр знаменитість.

Підписники Олексія Суханова були просто приголомшені. Користувачі зазначали, що ведучий неабияк змінився і вони його просто не впізнали. Ба більше, деякі навіть уточнювали, чи це дійсно шоумен на знімку.

Ніби й на себе не схожі!

Не скажеш, що це ви, але зараз стали ще кращим!

Це ви, Олексію? Складно повірити! Які прекрасні світлини і трансформації!

Нагадаємо, нещодавно журналіст Дмитро Гордон ділився архівним фото зі співачкою Наталією Могилевською. Знаменитість показував, який вигляд вони мали 30 років тому.

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