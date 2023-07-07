Невпізнанний Сергій Бабкін на кумедному фото показав, який вигляд мав з дружиною 15 років тому

Український співак Сергій Бабкін на кумедному фото показав, який вигляд мав з дружиною, акторкою Сніжаною, 15 років тому.

У своєму Instagram знаменитість поділився архівним знімком. На фото Бабкіна просто не впізнати. Він мав бороду та густу шевелюру без сивини. Зокрема, співак їхав у плацкартному вагоні потяга.

Поруч з Сергієм лежала на верхній полиці його дружина Сніжана. Акторка тоді не фарбувала волосся у чорний колір, а також робила собі чубчик.

Зокрема, світлина була зроблена 15 років тому, а саме далекого 2008 року.

Сергій та Сніжана Бабкіни / Фото: instagram.com/babkin_official

"15 років тому…2008 рік, в дорозі зі Сніжаною", - підписав знімок співак.

Нагадаємо, нещодавно Сніжана Бабкіна показала рідкісне фото з помітно підрослою донькою Веселиною від Сергія Бабкіна. На знімку акторка просто приголомшила схожістю з 12-річною дівчиною.

Читайте також: