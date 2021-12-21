Невпізнанний соліст ТІК Віктор Бронюк шокував приголомшливим схудненням

Артист приголомшив зовнішнім виглядом під час знімань відео з Jerry Heil.

Соліст гурту ТІК Віктор Бронюк напередодні новорічних свят потішив прихильників кавером на свій культовий хіт "Олені".

Артист додав стильне аранжування і виконав композицію у несподіваній подачі дуетом із молодою українською співачкою Jerry Heil. Трек записали за тиждень.

"Ми з командою давно хотіли зробити апгрейд на цю пісню. Але далі розмов справа не просувалася. І тут декілька місяців тому телефонує Яна (Jerry Heil), переживає і дуже обережно запитує про мою реакцію на ідею зробити римейк. "А чому ні? – кажу. – Є бажання творчо попрацювати – давай попрацюємо. Практика записувати дуети на відомі твори давно існує. Римейк часто стає навіть успішнішим, ніж оригінал", - зазначив Бронюк.

За сучасний музичний саунд відповідала Jerry Heil. Бронюк звик довго накопичувати живий звук у студії, і здивувався, що цього разу музична фонограма була заздалегідь готова. Але в ідеях із молодою виконавицею вони зійшлися, залишалося лише записати вокал.

За словами Віктора Бронюка, без "Оленів" і зараз не обходиться жоден концерт: "Були ситуації, коли ми вирішували, що не співатимемо її, але люди просять – нічого не залишається, прохання потрібно виконувати".

Зазначимо, що під час запису пісні Бронюк знявся у фотосесії, під час якої шокував змінами у зовнішності. У жовтні артист зізнався, що вже встиг схуднути на 30 кілограм. Як тоді зізнавався Бронюк, від відмовився від алкоголю, почав стежити за харчуванням, пішов до зали та захопився скандинавським ходом.

Віктор Бронюк до схуднення / instagram.com/viktorbronyuk_official

Віктор Бронюк після схуднення

Нагадаємо, що свій хіт "Олені" Бронюк написав, коли навчався на останніх курсах університету, у 2000-2003 роках, а у світ пісня вийшла 2007-го. Віктор досі пам'ятає, як написав її вдень на парі олівцем на подвійному аркуші. "Увечері вона вже виконувалася у нашій кімнаті гуртожитку. Найцікавіше, коли я там її офіційно презентував, колеги вже співали її в коридорах. Хоча перша публічна реакція на трек була не дуже позитивною. Багато відомих продюсерів, коли ми показували їм демо, казали нам в обличчя: про таке співати не можна", – згадав артист.

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