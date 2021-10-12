Невпізнанний Том Круз з розпухлим обличчям шокував змінами у зовнішності

Актора запідозрили у зловживанні уколами краси.

Голлівудський актор Том Круз шокував прихильників змінами у зовнішності.

Минулої суботи, 9 жовтня, зірка "Місії нездійсненної" разом із сином побував на бейсбольній грі у Сан-Франциско. Там його помітили папараці і просто не встояли, аби не зробити фото. Візуально колись секс-символ дуже змінився.

Шанувальники 59-річного актора запідозрили його у зловживанні уколами краси, а хтось взагалі впевнений, що Круз зробив пластичну операцію, оскільки його обличчя тепер має інакший вигляд – його щоки мали доволі округлий та неприродній вигляд.

Том Круз зараз / Associated Press

Том Круз зараз / Associated Press

Що сталося з його щоками? Він схожий на бурундука

Що він зробив зі своїм обличчям?

Що ти зробив зі своїм неймовірним обличчям? Будь ласка, перестань колоти це лайно в обличчя

Том Круз у 2011 році / Associated Press

До речі, це вже не вперше, коли Тома Круза запідозрили у пластичній операції. 2016-го, під час вручення премії BAFTA, фани помітили деякі зміни у зовнішності артиста. Однак тоді вони були не настільки помітні.

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